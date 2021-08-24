У двух госбанков отозвали рейтинги. Что это значит для владельцев депозитов

Источник материала: Myfin



Фото с сайта aa.com.tr

Что произошло?

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings накануне отозвало рейтинги двух белорусских государственных банков – Беларусбанка и Белинвестбанка, объяснив решение ранее введенными Евросоюзом секторальными санкциями.

«Fitch отозвало рейтинги и больше не будет предоставлять их или аналитическое покрытие для этих банков. Fitch пересмотрит свое решение в случае отмены санкций», – говорится в пресс-релизе агентства.

Беларусбанк (действует с 1995 года) является крупнейшим белорусским банком, на его долю приходится более 40% активов всей банковской системы Беларуси. Госкомитету по имуществу принадлежат 98,76% акций банка, прочим акционерам – 1,24%.

Белинвестбанк (действует с 2001 года) является третьим по величине госбанком, занимая 6-е место по величине активов с долей на рынке 5,5%. Государству и госкомпаниям принадлежат 99,18% его акций.

В мае Fitch Ratings подтверждало рейтинги обоих банков на уровне «В» с «негативным» прогнозом.

Констатация факта

фото: Myfin.by

– Как стоит относиться к решению международного рейтингового агентства?

– Оно является скорее технической процедурой и серьезного влияния на рынок оказать не может. Потому что первопричиной отзыва рейтингов стало введение санкций в отношении белорусских властей и отдельных резидентов Евросоюзом, США, Великобританией, Швейцарией и другими странами.

Это негативный сигнал, но в текущей ситуации рынок внешних заимствований в ЕС и указанных странах для правительства и белорусских банков с государственным капиталом был и так закрыт.

Тот же Беларусбанк летом прошлого года озвучивал план размещения дебютного выпуска еврооблигаций. Но уже осенью де-факто этот рынок был для него и других госбанков закрыт. Посему рейтинги сейчас не имеют в некотором роде практического смысла. И их наличие было формальным – что в них толку, если привлечь внешнее заимствование ты не можешь?

Более того – отзыв рейтингов позволит даже сэкономить на услугах агентств, которые вовсе недешевы и составляют порой сотни тысяч долларов в год.

Так что я бы чрезмерно не драматизировал решение международного рейтингового агентства Fitch Ratings отозвать рейтинги Беларусбанка и Белинвестбанка и не предоставлять аналитику этим банкам. В некотором роде это констатация факта, позволяющая двум госбанкам еще и сократить расходы.

Куда важнее – разрешить политический кризис

– Но банков с долей государства у нас куда больше. Что будет с ними?

– Возможно (если у них есть международные рейтинги), решение по ним будет принято чуть позднее. К тому же можно предположить (это конфиденциальная информация), что договоры Беларусбанка и Белинвестбанка с Fitch Ratings истекали и агентство могло их разорвать безболезненно, воспользовавшись неким пунктом соглашения – к примеру, предусматривающим такое право в случае введения санкций.

И вообще было бы неплохо узнать – кто был инициатором разрыва отношений двух банков с международным агентством?

Может это была и белорусская сторона – не следует исключать и такой возможности. Ведь даже для крупных белорусских банков несколько сотен тысяч долларов в год – это существенная сумма, которую можно и не терять на по существу бессмысленный в санкционной ситуации рейтинг. Особенно в текущей экономической ситуации.

Возможно, и у других госбанков истекают соглашения и подобные заявления бы еще услышим. Если такое случиться, то и к ним тоже следует относиться не как к драматическим, а как к техническим решениям.

Гораздо важнее, если мы говорим фундаментально, урегулировать политический кризис в стране, что по цепочке позволит достаточно сильно улучшить экономические перспективы. И среди всего прочего восстановить доступ к международным финансовым рынкам для всех резидентов Беларуси, включая правительство и госбанки.

Каждый – сам себе инвестор

фото: Myfin.by

– А как следует относиться к решению Fitch Ratings вкладчикам Беларусбанка и Белинвестбанка, да и других госбанков, рейтинги которых могут быть аннулированы?

– У нас не первый год существуют «безотзывные вклады». Чтобы иметь более высокую доходность, белорусы зачастую открывают именно их, и на длительный срок – валютные на 2 года, чтобы еще и не платить налог. Тем, у кого именно такие, ничего не остается, как ждать завершения срока вклада. И не волноваться, это бессмысленно – просто ждать.

Тем же, у кого отзывные вклады, следует принимать решение, исходя из всей имеющейся информации, соблюдая баланс собственной склонность к риску и желания получить дополнительный доход. Я за принцип, который и еще Петр Прокопович озвучивал – «не кладите все яйца в одну корзину».

Диверсифицируйте свой портфель – как в разрезе валют , так и в разрезе инструментов.

Кроме того, я за «взрослый» подход к действиям в финансовой сфере. За осознание рисков и готовность принимать на себя ответственность за те или иные решения. В случае материализации негативного сценария развития политической и экономической ситуации в стране каждый должен будет принять на себя ответственность за возможные потери, которые последуют за его решениями.

Сегодня вкладчикам, в том числе Беларусбанка и Белинвестбанка, следует внимательно и аккуратно подходить к решениям. Которые ни в коем разе не должны быть необдуманными и импульсивными.



Что дальше?

– А в целом я хотел бы смотреть в будущее с позитивом, и надеюсь, что рано или поздно и сами отношения между двумя госбанками и Fitch Ratings будут восстановлены, и будет расти наш суверенный рейтинг. Но базовая предпосылка – урегулирование политического кризиса.

И тогда, по мере роста нашего суверенного рейтинга, будут расти и рейтинги банков, в том числе и госбанков. Следовательно, для них более комфортными станут условия привлечения средств на международном финансовом рынке. Да и многие белорусы снова понесут свои деньги в банки. Что позволит им выдавать кредиты по более низким ставкам и в большем объеме, следовательно это будет способствовать экономическому росту.