«Беларусь получит нефть по российским ценам. Но эти цены будут рыночными»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал zaprauka.by – о хитрости руководства России.

Беларусь является активным лоббистом создания так называемого «единых энергетических рынков» в рамках Евразийского экономического союза (нефть, нефтепродукты, газ).

Об этом свидетельствует активность белорусской делегации и последующие заявления заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Петрищенко по результатам последнего заседания Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане.

За столь расплывчатыми формулировками белорусская сторона понимает доступ к российским энергоносителям по внутрироссийских ценам. Однако, тут не все так просто. Сама Российская Федерация неоднократно своими заявлениями и действиями четко дала понять, что больше не намерена дотировать экономики де-юре иностранных государств просто так.

Поэтому, когда к 2024 году будут созданы эти единые рынки нефти и нефтепродуктов, в России уже окончательно завершится налоговый маневр в нефтяной отрасли и внутрироссийские цены сравняются с мировыми.

В итоге Беларусь получит нефть по российским ценам, к чему она собственно и стремится, но эти цены будут рыночными. И формально к этому уже никак не придерешься. Нет никаких барьеров и ограничений.

А вот компенсировать разницу своим НПЗ российские власти будут посредством своих внутренних налоговых механизмов, которые никаким образом не связаны с вопросами экономической интеграции в рамках ЕАЭС, а являются исключительным суверенным правом Российской Федерации.

Естественно, что белорусские НПЗ в этот список не попадут, поэтому сама идея единых рынков при таком раскладе ничего Беларуси не даст. Единственный путь получить компенсацию и, соответственно, более дешевое сырье – это унификация налогового законодательства с российским.

Такое предложение неоднократно звучало перед белорусской стороной от различного рода российских чиновников и руководителей. Однако, никаких подвижек в этом направлении не было. Поэтому и буксуют последние интеграционные карты, которые не могут принять уже много лет, когда они были разработаны еще в середине 2019 года.

В этих картах и идет именно речь о налоговой интеграции, так как Российская Федерация не будет менять свою налоговую систему под белорусские хотелки: слишком уж несоотносимые экономики двух стран по своим размерам.

Вместе с тем, отказавшись от политической и экономической интеграции в рамках Союзного государства, наша сторона надеется теперь связать Российскую Федерацию обязательствами по поставкам дешевого сырья в рамках ЕАЭС. Там есть еще такая же Армения с аналогичными целями.

Но перспектива такого развития событий маловероятна. Казахстан мирно наблюдает за всем этим и продолжает экспортировать свою нефть. Кыргызстан покорно принимает плавила игры, под которыми подписался. А Российская Федерация медленно, но неотвратимо реализует данный проект экономической интеграции, как он ею был и задуман.

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