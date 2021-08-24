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Класковский: «Путину хватило санкций от Запада. Зачем ему влазить в какие-то авантюры Лукашенко?»
24.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Лукашенко снова вызывают «на ковер» в Кремль.
На предстоящей анонсированной встрече в Москве Путина и Лукашенко
— Для Москвы сверхзадача – подписание всех дорожных карт, которые сейчас называют Союзными программи, но смысл от этого не изменился. В плане институциональном Москве нужно сильнее привязать к себе Беларусь, — отметил обозреватель на
И через некотороые время после подписания этих документов Москва сможет поставить вопрос и про общую валюту, и про наднациональные органы.
Пока спорным вопросом в этой части оставался газ, и Кремль, думаю, будет пытаться уломать Лукашенко, чтобы он все-таки подписал весь пакет документов.
Второй вопрос касается конституционных изменений, конституционной реформы. Чисто практически Кремль все-таки хочет, чтобы в Беларуси была не настолько персоналистская система уравления. Чтобы парламент получил какие-то полномочия и открылась перспектива для партийного строительства. На этом
При этом Александр Класковский наблюдает достаточно
— Я не думаю, что Путин сегодня заинтересован в том, чтобы идти на конфронтацию с Западом на почве белорусского вопроса, тем более подыгрывать белорусскому руководству. Оно, конечно, хотело бы и все время втягивает Россию в свою игру, все время звучит этот лейтмотив, что «мы в одном окопе» и «Беларусь — это только плацдарм для того, чтобы атаковать Россию».
Лукашенко все это необходимо, чтобы заангажировать Путина, получить поддержку, моральную, материальную, и военную, если понадобится. Но зачем это Путину?
Я думаю, он сегодня потирает руки, наблюдая, как Лукашенко все больше ругается с Западом, потому что это усиливает зависимость Беларуси от Москвы.
Во-вторых, все-таки для Путина сейчас такая фаза, когда он недавно встретился с Байденом,
Полагаю, что Путину уже хватило Крыма, хватило Донбасса, хватило этих санкций, которые он получил от Запада. Зачем ему влазить в какие-то авантюры Лукашенко?
Он спокойно собирает дивиденды с сегодняшней ситуации. А Лукашенко сам все делает для того, чтобы Беларусь де-факто попала в еще большую зависимость от Москвы.
При этом очевидно, что Лукашенко не хочет размещать в Беларуси российские базы, потому что понимает, что в определенный момент это может обернуться против него самого, если Кремль решит поменять здесь руководителя, который уже сейчас выглядит, мягко говоря, не перспективно, на какого-то своего протеже, — отметил Александр Класковский.
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Лукашенко снова вызывают «на ковер» в Кремль.
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