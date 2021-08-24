Класковский: «Путину хватило санкций от Запада. Зачем ему влазить в какие-то авантюры Лукашенко?»

Источник материала: Салiдарнасць

Лукашенко снова вызывают «на ковер» в Кремль.

На предстоящей анонсированной встрече в Москве Путина и Лукашенко Кремль поставит два вопроса перед белорусским правителем, полагает политический обозреватель Александр Класковский.





— Для Москвы сверхзадача – подписание всех дорожных карт, которые сейчас называют Союзными программи, но смысл от этого не изменился. В плане институциональном Москве нужно сильнее привязать к себе Беларусь, — отметил обозреватель на Еврорадио . — Предполагается, что у нас будет общая налоговая и таможенная системы, а де-факто, это будет переход на российские правила, потому что Москва не станет переписывать свой Таможенный кодекс ради Беларуси. В действительности это будет подгонка под законы и стандарты РФ.

И через некотороые время после подписания этих документов Москва сможет поставить вопрос и про общую валюту, и про наднациональные органы.

Пока спорным вопросом в этой части оставался газ, и Кремль, думаю, будет пытаться уломать Лукашенко, чтобы он все-таки подписал весь пакет документов.

Второй вопрос касается конституционных изменений, конституционной реформы. Чисто практически Кремль все-таки хочет, чтобы в Беларуси была не настолько персоналистская система уравления. Чтобы парламент получил какие-то полномочия и открылась перспектива для партийного строительства. На этом поле можно будет играть , создавать какие-то пророссийские партии.

При этом Александр Класковский наблюдает достаточно сложные отношения между Путиным и Лукашенко .

— Я не думаю, что Путин сегодня заинтересован в том, чтобы идти на конфронтацию с Западом на почве белорусского вопроса, тем более подыгрывать белорусскому руководству. Оно, конечно, хотело бы и все время втягивает Россию в свою игру, все время звучит этот лейтмотив, что «мы в одном окопе» и «Беларусь — это только плацдарм для того, чтобы атаковать Россию».

Лукашенко все это необходимо, чтобы заангажировать Путина, получить поддержку, моральную, материальную, и военную, если понадобится. Но зачем это Путину?

Я думаю, он сегодня потирает руки, наблюдая, как Лукашенко все больше ругается с Западом, потому что это усиливает зависимость Беларуси от Москвы.

Во-вторых, все-таки для Путина сейчас такая фаза, когда он недавно встретился с Байденом, Меркель только что прилетала в Москву , тоже оказала уважение. Путину нужно достроить «Северный поток-2», и вообще, если брать так называемую российскую элиту, то все их капиталы на Западе.

Полагаю, что Путину уже хватило Крыма, хватило Донбасса, хватило этих санкций, которые он получил от Запада. Зачем ему влазить в какие-то авантюры Лукашенко?

Он спокойно собирает дивиденды с сегодняшней ситуации. А Лукашенко сам все делает для того, чтобы Беларусь де-факто попала в еще большую зависимость от Москвы.

При этом очевидно, что Лукашенко не хочет размещать в Беларуси российские базы, потому что понимает, что в определенный момент это может обернуться против него самого, если Кремль решит поменять здесь руководителя, который уже сейчас выглядит, мягко говоря, не перспективно, на какого-то своего протеже, — отметил Александр Класковский.

Шрайбман: «Между Лукашенко и правительством в глазах Запада проходит какая-то невидимая черта»