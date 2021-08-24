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​Александр Лукашенко поздравил народ Украины с 30-й годовщиной Дня независимости

24.08.2021 12:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Украина отмечает 24 августа День независимости. В 2021 году страна празднует 30-ю годовщину. Народ Украины с праздником поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Александр Лукашенко поздравил народ Украины с 30-й годовщиной Дня независимости

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Несгибаемая воля украинцев позволила с достоинством пройти долгий и мучительный путь к приобретению собственной государственности. И в сегодняшних непростых условиях, когда в мировом масштабе доминируют недоверие, конкуренция и конфронтация, хочу выразить уверенность, что присущие украинскому народу мудрость, рассудительность и дальновидность помогут нашим странам сохранить традиционное взаимное уважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества.

 
 
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Украина отмечает 24 августа День независимости. В 2021 году страна празднует 30-ю годовщину. Народ Украины с праздником поздравил Александр Лукашенко, сообщили в...
 
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