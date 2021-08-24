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Александр Лукашенко поздравил народ Украины с 30-й годовщиной Дня независимости
Источник материала: СТВ
Украина отмечает 24 августа День независимости. В 2021 году страна празднует 30-ю годовщину. Народ Украины с праздником поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Украина отмечает 24 августа День независимости. В 2021 году страна празднует 30-ю годовщину. Народ Украины с праздником поздравил Александр Лукашенко, сообщили в...
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