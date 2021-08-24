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Украину ждёт серьёзный кризис? Какое мнение высказали политологи и экономисты в День независимости страны

24.08.2021 12:39 — Разное |  
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Новости Украины. Украина отмечает 24 августа День независимости. В 2021 году страна празднует 30-ю годовщину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот день в Украине отмечают с размахом. По всей стране пройдут праздничные мероприятия, а в Киеве – масштабный военный парад.

Украину ждёт серьёзный кризис? Какое мнение высказали политологи и экономисты в День независимости страны

Вот только политологи и экономисты не разделяют праздничного настроения. По их мнению, итоги 30-летней независимости весьма нерадостны. Хотя бы потому, что она является единственной из бывших советских республик, которая не достигла ВВП уровня 1991 года. За 30 лет независимости Украина не добилась значительных достижений ни в экономике, ни в социальной сфере, а ее население сократилось с 52 до 37 миллионов человек. В стране высокий уровень трудовой миграции. Под большим вопросом предстоящий отопительный сезон.

Украину ждёт серьёзный кризис? Какое мнение высказали политологи и экономисты в День независимости страны

По данным социсследования, треть украинцев хотели бы выехать из Украины на заработки, в первую очередь из-за более высокой зарплаты за границей. И, по мнению специалистов, если власти не изменят проводимый курс, то Украину ждет серьезный кризис.

 
 
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Новости Украины. Украина отмечает 24 августа День независимости. В 2021 году страна празднует 30-ю годовщину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот день в...
 
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