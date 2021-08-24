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Волейболистки сборной Беларуси одержали первую победу на чемпионате Европы
Источник материала: ОНТ
Волейболистки сборной Беларуси одержали первую победу на чемпионате Европы.
Со счетом 3:0 команда под руководством Станислава Саликова обыграла волейболисток из Швейцарии. Благодаря победе белорусская сборная поднялась на 4-е место в группе С. Следующий матч белоруски проведут завтра против соперниц из Венгрии. А завершат выступление на групповом этапе – в четверг поединком с командой Словакии.
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Волейболистки сборной Беларуси одержали первую победу на чемпионате Европы. Со счетом 3:0 команда под руководством Станислава Саликова обыграла волейболисток из...
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