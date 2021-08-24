Источник материала: ОНТ

Волейболистки сборной Беларуси одержали первую победу на чемпионате Европы.

Со счетом 3:0 команда под руководством Станислава Саликова обыграла волейболисток из Швейцарии. Благодаря победе белорусская сборная поднялась на 4-е место в группе С. Следующий матч белоруски проведут завтра против соперниц из Венгрии. А завершат выступление на групповом этапе – в четверг поединком с командой Словакии.

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