С 2023 года объединят ЦТ с выпускными экзаменами в школе

Источник материала: ОНТ

О введении национального госэкзамена сообщил во время Республиканского педагогического совета министр образования Игорь Карпенко, передает БЕЛТА.

Его введение поддержали более 70% учителей и более 60% учеников и родителей, сообщил министр.

Также изменится норма аттестации ученика за четверть. Если раньше необходима была хотя бы одна оценка, то сейчас – минимум три.





Фото: БЕЛТА

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