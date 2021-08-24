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С 2023 года объединят ЦТ с выпускными экзаменами в школе

24.08.2021 12:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

С 2023 года объединят ЦТ с выпускными экзаменами в школе

О введении национального госэкзамена сообщил во время Республиканского педагогического совета министр образования Игорь Карпенко, передает БЕЛТА.

Его введение поддержали более 70% учителей и более 60% учеников и родителей, сообщил министр. 

Также изменится норма аттестации ученика за четверть. Если раньше необходима была хотя бы одна оценка, то сейчас – минимум три.

Фото: БЕЛТА

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О введении национального госэкзамена сообщил во время Республиканского педагогического совета министр образования Игорь Карпенко, передает БЕЛТА. Его введение...
 
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