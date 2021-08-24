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Лукашенко: Претензий к современным учебникам тьма
Источник материала: ОНТ
Эксперименты с учебниками должны быть прекращены, считает Президент Александр Лукашенко. Развитие системы образования в Беларуси обсуждают сегодня на Республиканском педагогическом совете.
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ФОТО: пресс-служба Президента Беларуси
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Эксперименты с учебниками должны быть прекращены, считает Президент Александр Лукашенко. Развитие системы образования в Беларуси обсуждают сегодня на...
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