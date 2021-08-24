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В Беларуси будут развивать проект «Родительские университеты»

24.08.2021 12:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси будут развивать проект «Родительские университеты»

Президент Беларуси призвал развивать в стране «Родительские университеты» – одну из форм взаимодействия системы образования и родителей, передает БЕЛТА. 

Александр Лукашенко отметил, что отношение к учебе и учителю формируется в семье. Если родители позитивно настроены к педагогам и воспитателям, то ребенок будет чувствовать себя комфортно и в детском саду, и в школе.

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

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Президент Беларуси призвал развивать в стране «Родительские университеты» – одну из форм взаимодействия системы образования и родителей, передает БЕЛТА.  ...
 
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