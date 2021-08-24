В Беларуси будут развивать проект «Родительские университеты»

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси призвал развивать в стране «Родительские университеты» – одну из форм взаимодействия системы образования и родителей, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что отношение к учебе и учителю формируется в семье. Если родители позитивно настроены к педагогам и воспитателям, то ребенок будет чувствовать себя комфортно и в детском саду, и в школе.

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Подписывайтесь на нас в Telegram