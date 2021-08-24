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В Гомеле посетителям пунктов вакцинации предлагают бесплатную диспансеризацию
Источник материала: ОНТГомеле посетителям пунктов вакцинации предлагают бесплатную диспансеризацию" class="one-news__figure-img">
В Беларуси прививочные кабинеты расширяют перечень услуг. В Гомеле посетителям пунктов вакцинации при торговых центрах предлагают бесплатную диспансеризацию.
Такой многофункциональный подход позволит активизировать процесс вакцинации и повысить доступность медицинской помощи.
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В Беларуси прививочные кабинеты расширяют перечень услуг. В Гомеле посетителям пунктов вакцинации при торговых центрах предлагают бесплатную...
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