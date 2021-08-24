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В Гомеле посетителям пунктов вакцинации предлагают бесплатную диспансеризацию

24.08.2021 12:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гомеле посетителям пунктов вакцинации предлагают бесплатную диспансеризациюГомеле посетителям пунктов вакцинации предлагают бесплатную диспансеризацию" class="one-news__figure-img">

В Беларуси прививочные кабинеты расширяют перечень услуг. В Гомеле посетителям пунктов вакцинации при торговых центрах предлагают бесплатную диспансеризацию.

Ехать никуда не нужно. Врачи приходят сами. Консультации специалистов – в одном месте, по желанию до или после укола. Пациенты могут сделать электрокардиограмму, измерить давление, вес, рост, уровень сахара в крови, а также получить рецепты на лекарства и направления на допобследования.

Такой многофункциональный подход позволит активизировать процесс вакцинации и повысить доступность медицинской помощи.

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Теги: Гомель
 
 
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В Беларуси прививочные кабинеты расширяют перечень услуг. В Гомеле посетителям пунктов вакцинации при торговых центрах предлагают бесплатную...
 
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