Конкурс – 6 человек на место: кто и с какими баллами поступает в Белорусскую академию искусств

Источник материала: ОНТ

Ученые выяснили, что у 20% современных детей уже в дошкольном возрасте есть признаки одаренности. Главное – их вовремя заметить и развить. Это профессионально делают в Белорусской государственной академии искусств. Наши корреспонденты пообщались с поступившими в один из самых престижных творческих вузов и узнали секреты успеха.



Анастасия Афанасьева, первокурсница Белорусской государственной академии искусств: «Меня зовут Афанасьева Анастасия, я поступила на режиссуру кино и телевидения».

Анастасия Афанасьева – студентка Белорусской государственной академии искусств. Девушка набрала 377 баллов – это абсолютный рекорд в этом году в учреждении образования. Признается: долго готовилась, старалась и много практиковалась.

Анастасия Афанасьева, первокурсница Белорусской государственной академии искусств: «Мне очень нравится снимать. Я еду куда-нибудь или иду по улице и всегда найду какой-нибудь красивый кадр и сниму это. Или мы там с друзьями куда-то тоже едем – все гуляют, веселятся, а я хожу с камерой, снимаю просто все подряд, и потом делаю из этого какие-то видео. И я поняла, что мне это нравится, что я хочу создавать что-то свое. Папа счастлив – это 100%, мама тоже. Они меня всегда поддерживали во всем, какую профессию я бы не выбрала, я уверена, что они бы меня поддержали».

Девушка вдохновляется фильмами, снятыми другими режиссерами, и уже старается искать для себя интересные приемы и фишки.

Анастасия Афанасьева, первокурсница Белорусской государственной академии искусств: «Хороший режиссер – это просто сбор всего: хороший оператор, хороший сценарист, очень внимательный человек. Человек, который сможет в обычном прохожем рассмотреть актера, или заметить какие-то красивые кадры, которые никто никогда бы не заметил. Это очень интересная профессия, но сложная».

Еще один из рекордсменов – Матвей Лейченок. До поступления учился в колледже искусств, так что уже многое умеет. Но на этом не останавливается – продолжает совершенствоваться в любимых жанрах.

Матвей Лейченок, первокурсник Белорусской государственной академии искусств: «Мне нравится графика – безусловно, почему я ее и выбрал. Это, наверное, та стезя и тот путь, по которому может пойти человек, которому интересна книжная иллюстрация, как мне, очень интересно, и я бы в ней хотел развиваться. Кумирами являются мои педагоги. Если брать именно детскую книжную иллюстрацию, Карпович Елена Александровна, я был ее дипломником, она всегда была для меня примером для подражания. Очень большой я поклонник работ Татарникова, он ведет в этой Академии, я надеюсь с ним еще познакомлюсь. Это человек, который делает просто невероятные вещи».

Студент считает, что любому творческому человеку необходимо образование и не соглашается с фразой «я художник, я так вижу». Говорит, нужно постоянно развиваться и расширять кругозор.

Матвей Лейченок, первокурсник Белорусской государственной академии искусств: «Нет ничего более логичного, чем искусство. И художник должен быть развит во всех сферах – и в математике, и в языках, потому что это все почва для каких-то работ, ведь согласитесь, нельзя ничего не зная, не обладая кругозором создать что-то – это будет просто белый холст».

Этот год для Академии искусств богат на абитуриентов с высокими баллами. Традиционно – большой конкурс на некоторые специальности.

Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств: «Традиционно наиболее востребованной специальностью остается актерское искусство. В этом году около 10 человек на место. На кинотелеоператора конкурс составил 6 человек на место. На отдельные специальности по дизайну (академия является базовой организацией по дизайн-подготовке) – конкурс около трех человек на место».

Первокурсники уже готовятся к учебному году – осталась неделя, чтобы отдохнуть и настроиться.

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