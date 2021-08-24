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Лукашенко: молодежь во все времена одинаковая – бунтарская
Источник материала: ОНТ
Во время выступления на Республиканском педагогическом совете Глава государства отметил, что недавние события в стране вывели на первый план одну из главных функций образовательного процесса – воспитательную,
Однако Александра Лукашенко считает, что серьезных проблем в данной сфере не наблюдается.
Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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Во время выступления на Республиканском педагогическом совете Глава государства отметил, что недавние события в стране вывели на первый план одну из главных...
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