Лукашенко: молодежь во все времена одинаковая – бунтарская

Источник материала: ОНТ

Во время выступления на Республиканском педагогическом совете Глава государства отметил, что недавние события в стране вывели на первый план одну из главных функций образовательного процесса – воспитательную, передает БЕЛТА.

Однако Александра Лукашенко считает, что серьезных проблем в данной сфере не наблюдается.

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

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