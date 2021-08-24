Объект всемирного наследия ЮНЕСКО в Бразилии – под угрозой уничтожения

Источник материала: ОНТ

Объект всемирного наследия ЮНЕСКО в Бразилии находится под угрозой уничтожения. Часть национального парка в Сан-Паулу в огне.

Погибают редкие животные, пламя выжигает уникальные растения. Есть подозрения, что пожар начался после того, как в дерево врезался воздушный шар. Взять под контроль ситуацию не удается из-за жары и ветра. Кроме того, машины не могут проехать в трудно доступные места. На помощь пришла авиация. Но пока безрезультатно.

Подписывайтесь на нас в Telegram