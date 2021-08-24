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Объект всемирного наследия ЮНЕСКО в Бразилии – под угрозой уничтожения
Источник материала: ОНТ
Объект всемирного наследия ЮНЕСКО в Бразилии находится под угрозой уничтожения. Часть национального парка в Сан-Паулу в огне.
Погибают редкие животные, пламя выжигает уникальные растения. Есть подозрения, что пожар начался после того, как в дерево врезался воздушный шар. Взять под контроль ситуацию не удается из-за жары и ветра. Кроме того, машины не могут проехать в трудно доступные места. На помощь пришла авиация. Но пока безрезультатно.
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Объект всемирного наследия ЮНЕСКО в Бразилии находится под угрозой уничтожения. Часть национального парка в Сан-Паулу в огне. Погибают редкие животные, пламя...
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