В штаб-квартире Содружества Независимых Государств обсудили вопросы от региональной безопасности до развития экономики

Источник материала: ОНТ

От региональной безопасности до развития экономики. В штаб-квартире Содружества Независимых Государств сегодня обсудили вопросы, которые предполагается рассмотреть на Совете глав государств СНГ.

Ожидается очный формат. Президенты соберутся в Минске в середине октября. Встреча будет посвящена двум юбилеям. 30 лет Содружеству и столько же независимости государств СНГ.

Также одна из актуальных тем – сотрудничество в информационной сфере. 2021-ый год в СНГ проходит под председательством Беларуси.

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