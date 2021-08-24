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В штаб-квартире Содружества Независимых Государств обсудили вопросы от региональной безопасности до развития экономики
Источник материала: ОНТ
От региональной безопасности до развития экономики. В штаб-квартире Содружества Независимых Государств сегодня обсудили вопросы, которые предполагается рассмотреть на Совете глав государств СНГ.
Ожидается очный формат. Президенты соберутся в Минске в середине октября. Встреча будет посвящена двум юбилеям. 30 лет Содружеству и столько же независимости государств СНГ.
Также одна из актуальных тем – сотрудничество в информационной сфере. 2021-ый год в СНГ проходит под председательством Беларуси.
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В штаб-квартире Содружества Независимых Государств обсудили вопросы от региональной безопасности до развития экономики
От региональной безопасности до развития экономики. В штаб-квартире Содружества Независимых Государств сегодня обсудили вопросы, которые предполагается...
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