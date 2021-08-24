Лукашенко: Нам предстоит перезагрузить систему образования

Источник материала: ОНТ

О развитии системы образования сегодня идет речь на Республиканском педсовете, в котором принимает участие и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что время ставит беспрецедентный по своей серьезности вызов и анонсировал предстоящую «перезагрузку» системы образования.

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ФОТО: пресс-служба Президента Беларуси

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