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Лукашенко: Нам предстоит перезагрузить систему образования
Источник материала: ОНТ
О развитии системы образования сегодня идет речь на Республиканском педсовете, в котором принимает участие и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что время ставит беспрецедентный по своей серьезности вызов и анонсировал предстоящую «перезагрузку» системы образования.
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ФОТО: пресс-служба Президента Беларуси
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О развитии системы образования сегодня идет речь на Республиканском педсовете, в котором принимает участие и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава...
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