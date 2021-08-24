Задержано рекордное число нелегальных мигрантов, которые пытались попасть в Великобританию

Источник материала: ОНТ

Британские власти задержали более 800 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в королевство через пролив Ла-Манш, передает ТАСС.

«В субботу власти Великобритании спасли или перехватили 828 человек на 30 небольших лодках. В воскресенье и понедельник таких инцидентов не было», – приводит данные британского МВД компания Би-би-си.

По имеющейся информации, в тот же день власти Франции задержали 193 человека на 10 лодках.

Всего с начала 2021 года, к берегам Великобритании прибыло 12,5 тыс. нелегальных мигрантов. Все они стремятся попасть из Франции в Великобританию, так как считают, что в Соединенном Королевстве проще получить легальный статус, а значит, найти работу и получить право на социальное пособие.

Фото: Pixabay

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