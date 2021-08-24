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МИД Украины опроверг информацию о захвате самолета в Кабуле
Источник материала: ОНТ
«Захваченных украинских самолетов в Кабуле нет», – об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Утром 24 августа в СМИ появилась
По его словам, на прошлой неделе украинский самолет, который должен был эвакуировать граждан Украины из Афганистана, захватили вооруженные люди и угнали в Иран.
Эту информацию опроверг пресс-секретарь МИД Украины.
Все самолеты, которые эвакуировали украинцев из Афганистана, благополучно вернулись вернулись в страну, сказал представитель МИД. Так, тремя эвакуационными рейсами из захваченной талибами территории было вывезено 256 человек.
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«Захваченных украинских самолетов в Кабуле нет», – об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Утром 24 августа в СМИ...
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