МИД Украины опроверг информацию о захвате самолета в Кабуле

Источник материала: ОНТ

«Захваченных украинских самолетов в Кабуле нет», – об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Утром 24 августа в СМИ появилась информация об угнанном украинском самолете в Кабуле. Об этом рассказал «Общественному радио» заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

По его словам, на прошлой неделе украинский самолет, который должен был эвакуировать граждан Украины из Афганистана, захватили вооруженные люди и угнали в Иран.

Эту информацию опроверг пресс-секретарь МИД Украины.

Все самолеты, которые эвакуировали украинцев из Афганистана, благополучно вернулись вернулись в страну, сказал представитель МИД. Так, тремя эвакуационными рейсами из захваченной талибами территории было вывезено 256 человек.

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