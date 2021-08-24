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В США оправдан сотрудник полиции, застреливший женщину на входе в Конгресс
Источник материала: ОНТ
В США оправдали сотрудника полиции, который застрелил женщину на входе в Конгресс.
Тогда, в январе, погибла 35-летняя Эшли Бэббит. Итоги расследования были опубликованы. В нем значится, что действия полицейского законны. Аргументация выстрела на поражение – убийство ради того, чтобы потенциальная жертва не убила или не покалечила кого-то другого. В расплывчатых формулировках не указаны конкретные действия погибшей, которые дали бы офицеру право открывать огонь. Его личность не разглашается.
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В США оправдали сотрудника полиции, который застрелил женщину на входе в Конгресс. Тогда, в январе, погибла 35-летняя Эшли Бэббит. Итоги расследования были...
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