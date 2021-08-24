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С 25 августа водителей будут штрафовать за невключенный днем свет фар
Источник материала: ОНТ
В связи с началом учебного года ГАИ усилит контроль на дорогах. С 25 августа по 5 сентября МВД проводит акцию «Внимание – дети!»,
С завтрашнего дня водители в светлое время суток должны перемещаться с включенным ближним светом фар.
Сотрудники милиции будут по утрам дежурить у школ и в других местах скопления несовершеннолетних. Также будет усилено внимание к перевозке детей, парковке автомобилей, проезду на пешеходных переходах.
В МВД также рассказали, что с начала года на дорогах страны погибли 17 детей, еще 267 получили травмы.
Фото: БЕЛТА
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В связи с началом учебного года ГАИ усилит контроль на дорогах. С 25 августа по 5 сентября МВД проводит акцию «Внимание – дети!», сообщили в ведомстве. С завтрашнего...
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