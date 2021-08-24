Источник материала: ОНТ

Канун праздника в Украине прошел неспокойно. В Киеве с протестами вышли журналисты, которые требуют остановить убийство свободы слова.

Сотрудники, в основном, заблокированных на территории Украины СМИ, с заклеенными скотчем ртами, прошли маршем по центру столицы – в направлении Национальной оперы. Журналисты пытались попасть на заседание саммита, чтобы завести диалог с представителями иностранных государств и обратить внимание на ущемление их прав украинскими властями. Поводом послужили последние санкции, введенные советом безопасности и лично президентом Зеленским против масс-медиа.

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