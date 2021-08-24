Дневник «Мисс Беларусь». Репетиция финального шоу и встреча со школьниками из Сирии

Источник материала: ОНТ

Финалистки «Мисс Беларусь» продолжают постигать искусство дефиле, но все ли девушки довольны успехами.

Кроме того, недавно девушки узнали, что с ними в одной гостинице живут школьники из Сирии, которые приехали в Беларусь на оздоровление. У некоторых из них родители героически погибли во время войны. Участницы конкурса решили поддержать ребят.





Подписывайтесь на нас в Telegram