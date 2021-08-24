ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Под Лидой таксист уснул за рулем и врезался в грузовик: пострадали два человека

24.08.2021 12:49 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали в столкновении такси и грузовика на трассе М6 под Лидой. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сообщение об аварии на 169-м км трассы М6 поступило утром 24 августа. Предварительно установлено, что 31-летний водитель такси уснул за рулем.

"Легковушка столкнулась с двигавшимся впереди МАЗом, а после вылетела в кювет. В результате аварии госпитализированы водитель такси и его пассажирка", - рассказали в ГАИ. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Это не единственный случай аварии с автомобилем такси за последнее время. 23 августа такси повредило две припаркованные у края дороги машины. За рулем был 19-летний водитель. Выяснилось, что он был пьян.

"Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием такси, а также совершения других административных правонарушений водителями таких транспортных средств, сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу в усиленном режиме", - рассказали в ГАИ.

К слову, с начала года в Гродненской области пресечено свыше 3 тыс. нарушений правил дорожного движения со стороны таксистов.-0-
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение об аварии на 169-м км трассы М6 поступило утром 24 августа. Предварительно установлено, что 31-летний водитель такси уснул за рулем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дневник «Мисс Беларусь». Репетиция финального шоу и встреча со школьниками из Сирии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by