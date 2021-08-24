Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске курьер присвоил деньги клиентов на сумму свыше Br3 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.





"43-летний минчанин работал на компанию, которая предоставляла курьерские услуги индивидуальным предпринимателям. Мужчина развозил заказы из магазинов косметики, но плату за товар забирал себе. Узнав об этом, руководство курьерского сервиса возместило клиентам недостачу и обратилось во Фрунзенское РУВД Минска", - рассказали в ГУВД.





Скрываясь от милиции, житель столицы ночевал на железнодорожном вокзале. Установить его местонахождение оперативникам удалось благодаря записям камер видеонаблюдения метро.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске курьер присвоил деньги клиентов на сумму свыше Br3 тыс. Скрываясь от милиции, житель столицы ночевал на железнодорожном вокзале. Установить его местонахождение оперативникам удалось благодаря записям камер...

"Мужчина подозревается в присвоении более чем Br3 тыс., по этому факту возбуждено уголовное дело. Со слов фигуранта, он похитил деньги, чтобы рассчитаться с долгами. Известно, что ранее минчанин играл в казино и активно делал ставки", - добавили в ведомстве.-0-