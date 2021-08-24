Простились с легендой: умерла старейшая актриса Купаловского театра Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в Минске простились с народной артисткой Белорусской ССР Галиной Орловой. Ей было 92 года. Она являлась старейшей актрисой Купаловского театра. Соболезнования родным и близким народной артистки направил Александр Лукашенко, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В Национальном академическом театр имени Янки Купалы спектаклей нет. Тишина. Завешены и зеркала. Родные и близкие, коллеги и зрители пришли к сцене. Только на этот раз цветы принесли на прощание со старейшей актрисой театра Галиной Орловой.

«Уход из жизни народной артистки Беларуси Галины Александровны Орловой для нас – сильная утрата, потому что более чем 100 ролей было за ее плечами, более 60 лет жизни она предана была нашему Купаловскому театру», – отметил директор Национального академического театра имени Янки Купалы Александр Шестаков.

Актерскую карьеру Орлова начала в 48-м году в Драматическом театре. И спустя 11 лет перешла в Национальный академический. Спектакли с участием Галины Александровны внесены в золотой фонд культуры.

«Актриса она была очень сильная, разноплановая. Она по натуре была женщиной, которая не просила ролей, даже когда Николай Николаевич был директором. Но то, что она играла – это всегда был высший пилотаж», – поделилась народная артистка Республики Беларусь Зинаида Зубкова.

Кинорежиссеры любили снимать не только Орлову, но и всю ее творческую семью – мужа и сына – Николая Еременко старшего и младшего.

«Галина Александровна практически как бабушка – свой человек. Я ее не очень часто видела. Но она очень удивительным человеком была: сильная, независимая женщина. Скала, буквально. Поэтому, конечно, печально, что такое произошло. Но теперь будет вместе со своими мальчиками», – рассказала друг семьи Юлия Мечинская.

И сегодня исполнилось последнее желание актрисы. Творческая семья воссоединилась на Восточном кладбище Минска.

Соболезнования родным и близким народной артистки направил Александр Лукашенко. Президент отметил, что Орлова до конца жизни хранила верность Национальному академическому театру имени Янки Купалы.