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Простились с легендой: умерла старейшая актриса Купаловского театра Беларуси
24.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня в Минске простились с народной артисткой Белорусской ССР Галиной Орловой. Ей было 92 года. Она являлась старейшей актрисой Купаловского театра. Соболезнования родным и близким народной артистки направил Александр Лукашенко, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
В Национальном академическом театр имени Янки Купалы спектаклей нет. Тишина. Завешены и зеркала. Родные и близкие, коллеги и зрители пришли к сцене. Только на этот раз цветы принесли на прощание со старейшей актрисой театра Галиной Орловой.
Актерскую карьеру Орлова начала в 48-м году в Драматическом театре. И спустя 11 лет перешла в Национальный академический. Спектакли с участием Галины Александровны внесены в золотой фонд культуры.
Кинорежиссеры любили снимать не только Орлову, но и всю ее творческую семью – мужа и сына – Николая Еременко старшего и младшего.
И сегодня исполнилось последнее желание актрисы. Творческая семья воссоединилась на Восточном кладбище Минска.
Соболезнования родным и близким народной артистки направил Александр Лукашенко. Президент отметил, что Орлова до конца жизни хранила верность Национальному академическому театру имени Янки Купалы.
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Актерскую карьеру Орлова начала в 48-м году в Драматическом театре и спустя 11 лет перешла в Национальный академический.
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