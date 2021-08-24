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От отравления суррогатом в Карелии умер уже четвертый белорус

24.08.2021 12:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр здоровья Карелии Михаил Охлопков сообщил, что умер четвертый белорус, отравившийся алкоголем в Карелии в Пудожском районе.

Он был госпитализирован в Республиканскую больницу имени Баранова, находился в реанимации.

Ранее скончались три человека: один к приезду скорой, второй — в Пудожской ЦРБ, а третий — в Медвежьегорской больнице, сообщает karel.mk.ru.

Состояние остальных пациентов, которые вчера поступили в Медвежьегорскую больницу, стабильное.

Лабораторные исследования подтвердили, что в крови у госпитализированных белорусов есть метанол.
 
 
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Министр здоровья Карелии Михаил Охлопков сообщил, что умер четвертый белорус, отравившийся алкоголем в Карелии в Пудожском районе.
 
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