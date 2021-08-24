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От отравления суррогатом в Карелии умер уже четвертый белорус
Источник материала: Партизан
Министр здоровья Карелии Михаил Охлопков сообщил, что умер четвертый белорус, отравившийся алкоголем в Карелии в Пудожском районе.
Он был госпитализирован в Республиканскую больницу имени Баранова, находился в реанимации.
Ранее скончались три человека: один к приезду скорой, второй — в Пудожской ЦРБ, а третий — в Медвежьегорской больнице,
Состояние остальных пациентов, которые вчера поступили в Медвежьегорскую больницу, стабильное.
Лабораторные исследования подтвердили, что в крови у госпитализированных белорусов есть метанол.
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Министр здоровья Карелии Михаил Охлопков сообщил, что умер четвертый белорус, отравившийся алкоголем в Карелии в Пудожском районе.
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