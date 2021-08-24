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Во Франции при крушении самолёта погибли пилот-инструктор и ученик
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Два человека погибли при крушении легкого самолета на севере Франции. Это пилот-инструктор и курсант, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Машина упала недалеко от стоянки и загорелась. Чудом удалось избежать жертв и разрушений на земле. Последствия авиакатастрофы ликвидировали около 40 пожарных расчетов.
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Новости Франции. Два человека погибли при крушении легкого самолета на севере Франции. Это пилот-инструктор и курсант, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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