​Во Франции при крушении самолёта погибли пилот-инструктор и ученик

Источник материала: СТВ

Новости Франции. Два человека погибли при крушении легкого самолета на севере Франции. Это пилот-инструктор и курсант, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Машина упала недалеко от стоянки и загорелась. Чудом удалось избежать жертв и разрушений на земле. Последствия авиакатастрофы ликвидировали около 40 пожарных расчетов.