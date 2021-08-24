Военные Беларуси и Латвии обсуждают вопросы выполнения договоренности о допмерах доверия и безопасности

В Новополоцке 24 августа началась рабочая встреча представителей вооруженных сил Беларуси и Латвии по вопросам выполнения договоренности между странами о дополнительных мерах доверия и безопасности от 5 марта 2004 года.



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Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, «в ходе рабочей встречи стороны проведут оценку выполнения положений указанной договоренности в 2020 и первой половине 2021 года, обсудят предложения, направленные на повышение эффективности применяемых дополнительных мер доверия и безопасности, а также согласуют вопросы двустороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями».

По информации Министерства иностранных дел Беларуси, упомянутое межгосударственное соглашение было подписано в марте 2004 года в Вене. Двусторонний документ разработали на основе положений Венского документа 1999 года, связанных с мерами укрепления доверия и безопасности.

Договоренность предусматривает «проведение дополнительных посещений по оценке военной информации и инспекций указанных районов на территориях Беларуси и Латвии, дополнительный обмен информацией о вооруженных силах Беларуси и Латвии в согласованном формате, взаимное уведомление о наиболее крупной военной деятельности, не достигающей порогов уведомления, предусмотренных Венским документом».

«Белорусская сторона рассматривает данное соглашение в качестве одного из основных элементов в формировании пояса добрососедства вокруг Беларуси в военной области. Ранее соглашения о дополнительных МДБ были заключены с Литвой и Украиной», — отмечал МИД в 2004 году.