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Министр образования: детские сады стали опорой для «цветной революции»
24.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Игорь Карпенко выступил с неожиданным заявлением на «Республиканском педсовете» под руководством правителя.
Министр образования связал частные детские сады и… «цветную революцию.
– Навязывание рыночных механизмов в системе образования, платных услуг и сервисов фактически ведет к социальному расслоению населения, выстраиванию каналов внешнего негативного влияния на систему образования, детей и родителей, - сказал Игорь Карпенко.
По сообщению
А их сотрудники и руководители оказались в деструктивных организациях разного уровня.
– В проекте кодекса мы установили запрет на использование в наименованиях юридических лиц, не являющихся учреждениями образования, слов «детский сад», «школа», «гимназия», «академия», «университет». Но этого недостаточно. Решение вопроса видим в закреплении в проекте закона «О лицензировании» соответствующей нормы. Данное предложение поддержано, в ближайшее время правительство внесет проект в Палату представителей, – добавил Карпенко.
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Игорь Карпенко выступил с неожиданным заявлением на «Республиканском педсовете» под руководством правителя.
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