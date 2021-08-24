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Министр образования: детские сады стали опорой для «цветной революции»

24.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Игорь Карпенко выступил с неожиданным заявлением на «Республиканском педсовете» под руководством правителя.

Министр образования связал частные детские сады и… «цветную революцию.

Министр образования: детские сады стали опорой для «цветной революции»

– Навязывание рыночных механизмов в системе образования, платных услуг и сервисов фактически ведет к социальному расслоению населения, выстраиванию каналов внешнего негативного влияния на систему образования, детей и родителей, - сказал Игорь Карпенко.

По сообщению БЕЛТА министр подчеркнул: полулегальные частные детские сады и школы под вывеской индивидуальных предпринимателей, общественных или религиозных объединений в большинстве использовались в политических целях, становились опорными точками для цветной революции.

А их сотрудники и руководители оказались в деструктивных организациях разного уровня.

– В проекте кодекса мы установили запрет на использование в наименованиях юридических лиц, не являющихся учреждениями образования, слов «детский сад», «школа», «гимназия», «академия», «университет». Но этого недостаточно. Решение вопроса видим в закреплении в проекте закона «О лицензировании» соответствующей нормы. Данное предложение поддержано, в ближайшее время правительство внесет проект в Палату представителей, – добавил Карпенко.

 
 
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Игорь Карпенко выступил с неожиданным заявлением на «Республиканском педсовете» под руководством правителя.
 
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