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Главреду БелаПАН на Окрестина не выдали матрац и подушку

24.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

У главреда БелаПАН Ирины Левшиной в камере на Окрестина нет матраца и подушки. Из передачи ей отдали лишь полбутылки воды и средства гигиены, сообщают Naviny.by.

Директора и главреда БелаПАН Ирину Левшину, бухгалтера Екатерину Боеву и экс-директора Дмитрия Новожилова 23 августа в ИВС на Окрестина посетили адвокаты. Об этом БелаПАН рассказали родственники задержанных.

Все трое бодры. Левшина и Боева не полностью получили передачи. Им отдали только средства гигиены, а Левшиной еще полбутылки воды.

Главреду БелаПАН на Окрестина не выдали матрац и подушку

Главреду БелаПАН не выдали матрац и подушку, в камере с ней была еще одна женщина. У Новожилова в камере четыре человека.

28 августа истекает 10 суток с момента задержания сотрудников БелаПАН. К этому дню должны решить: освободить их или применить меру пресечения.

Левшина, Боева, Новожилов задержаны 18 августа после обысков дома и в офисе компании. Их подозревают в совершении преступления по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

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28 августа истекает 10 суток с момента задержания сотрудников БелаПАН.
 
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