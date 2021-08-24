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В Бразилии пожар уничтожил половину национального парка. Причиной ЧП стали воздушные фонарики
Источник материала: СТВ
Новости Бразилии. В Бразилии сильный пожар уничтожил половину национального парка, уже сгорело более 2 000 гектаров леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 200 пожарных пока безуспешно пытаются остановить распространение огня. На жителей окрестных городов падает дождь из пепла.
Как выяснилось, причиной ЧП стали воздушные фонарики, которые бразильцы, несмотря на запрет, продолжают запускать. Полиция уже задержала шесть подозреваемых.
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Новости Бразилии. В Бразилии сильный пожар уничтожил половину национального парка, уже сгорело более 2 000 гектаров леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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