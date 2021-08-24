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Талибы намерены создать совет из 12 человек для управления Афганистаном

24.08.2021 13:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. Талибы планируют сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном. Но при этом они не хотят возрождать в стране пост президента или какого-то другого единоличного лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Талибы намерены создать совет из 12 человек для управления Афганистаном

Места в новом кабмине даже предложили некоторым бывшим министрам предыдущего правительства. Таким образом лидеры движения хотят создать руководящий орган, который будет выглядеть как можно более инклюзивным и сможет получить шанс на международное признание.

 
 
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Новости Афганистана. Талибы планируют сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном. Но при этом они не хотят возрождать в стране пост президента...
 
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