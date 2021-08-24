Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 7 месяцев этого года на дорогах Беларуси погибли 17 несовершеннолетних, 267 получили травмы. Об этом журналистам сообщила сегодня старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Анна Банадык, передает корреспондент БЕЛТА.





"Сейчас наступает весьма непростое время как для родителей, так и для работников школ и милиции. Постепенно дети возвращаются в города из мест отдыха, сельской местности. Отвыкнув от интенсивного городского движения, они нередко попадают в опасные ситуации, - сказала Анна Банадык. - Однако и в летнюю пору произошло достаточно много неприятных, порой трагических ситуаций. За эти каникулы на дорогах страны погибли 10 детей, из них восемь были пассажирами, двое - пешеходами. Еще 119 детей получили травмы".





"Неблагоприятная обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом складывается в Гродненской области, где погибли пять детей: четыре пассажира и один пешеход. В Витебской области за семь месяцев погибли четыре ребенка: три пассажира и один пешеход; в Могилевской области - двое детей: пассажир и велосипедист; в Брестской - пассажир и пешеход; в Гомельской - два несовершеннолетних пешехода. В Минской области и столице погибли два ребенка-пассажира", - рассказала старший инспектор.





В связи с этим, как отметила Анна Банадык, актуальным вопросом является безопасность детей-пассажиров. "По статистике, традиционно в дорожных происшествиях большая часть участников - это дети-пешеходы, но в текущем году ситуация сложилась немного иначе. В настоящее время наибольшее число детей, которые попадают в ДТП, это дети-пассажиры - 41%. При этом в каждом втором случае нарушены правила перевозки ребенка", - подчеркнула она.





Госавтоинспекция напоминает: перевозить детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, надо с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, если его возраст - до пяти лет. Если маленькому пассажиру от пяти до 12 лет, нужны детские удерживающие устройства, соответствующих весу и росту ребенка, иные средства (бустеры, специальные подушки для сидения, дополнительные сиденья), позволяющие пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. Допускается перевозка детей в возрасте до 12 лет без использования указанных устройств, если рост ребенка превышает 150 см, а также в автомобиле такси.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За 7 месяцев этого года на дорогах Беларуси погибли 17 несовершеннолетних "Традиционно в ДТП большая часть участников - это дети-пешеходы, но в текущем году ситуация сложилась немного иначе. В настоящее время наибольшее число детей,...

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.-0-