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Лукашенко: Школа не может быть вне политики, но политика там может быть только государственная

24.08.2021 13:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко потребовал навести в школах порядок, чего бы это ни стоило.

 "Вопрос, который сегодня, как говорится, висит в воздухе: должна ли школа участвовать в политической жизни страны? Ответ однозначный: школа не может быть вне политики. Вообще политики не бывает без школы. Но политика там должна быть только одна - государственная. Флаг и гимн - государственные. И давайте прекратим разговоры на эту тему", - аявил Лукашенко сегодня во время выступления на Республиканском педагогическом совете, передает БелТА.

Также он потребовал навести в школах порядок, чего бы это ни стоило.

"Школа - это храм. И туда нужно приходить как в храм. Порядок и дисциплина в этом храме зависят не только от прихожан, но и от тех, кто отвечает за состояние этого храма, то есть учителей.

Наведите порядок в школе, чего бы это нам ни стоило. И посмотрите: через год-два школа будет совсем другая и статус учителя, о котором мы говорим, будет совсем иной. Я бы даже сказал больше: используйте любые методы, но наведите порядок в школе", - потребовал Лукашенко.
 
 
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Лукашенко потребовал навести в школах порядок, чего бы это ни стоило.
 
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