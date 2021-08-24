Лукашенко: Школа не может быть вне политики, но политика там может быть только государственная

"Вопрос, который сегодня, как говорится, висит в воздухе: должна ли школа участвовать в политической жизни страны? Ответ однозначный: школа не может быть вне политики. Вообще политики не бывает без школы. Но политика там должна быть только одна - государственная. Флаг и гимн - государственные. И давайте прекратим разговоры на эту тему", - аявил Лукашенко сегодня во время выступления на Республиканском педагогическом совете, передает БелТА.

Также он потребовал навести в школах порядок, чего бы это ни стоило.

"Школа - это храм. И туда нужно приходить как в храм. Порядок и дисциплина в этом храме зависят не только от прихожан, но и от тех, кто отвечает за состояние этого храма, то есть учителей.





Наведите порядок в школе, чего бы это нам ни стоило. И посмотрите: через год-два школа будет совсем другая и статус учителя, о котором мы говорим, будет совсем иной. Я бы даже сказал больше: используйте любые методы, но наведите порядок в школе", - потребовал Лукашенко.



