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Лукашенко намекнул на скорое сокращение вузов и числа студентов

24.08.2021 13:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко считает, что в стране слишком много вузов, в то время как обществе недооценивают престижность рабочих профессий.

"У нас полсотни учреждений высшего образования - университетов, академий, институтов. В сопоставимых по территории и количеству населения странах (Швейцария, Дания, Финляндия, Израиль) вузов в 2-3 раза меньше, чем у нас. О чем это говорит? О том, что нам не избежать жесткой конкуренции среди самих учреждений в подготовке необходимых для отечественной экономики специалистов", - сказал Лукашенко.

"Будьте на гребне прогресса. Дадите стране ученых, инженеров, конструкторов, других специалистов, способных создавать новые продукты и технологии, - будете работать. Нет - попадете под естественный отбор", - предупредил пенсионер.

Вместе с тем, он потребовал улучшить качество профориентационной работы в школе.

"До сих пор мы наблюдаем оголтелую гонку за дипломами о высшем образовании. Получают их дети, а потом, как сейчас модно говорить, всю жизнь ищут себя. То зарплата не та, то статус не тот, то добираться далеко и так далее. Родители и дети по-прежнему недооценивают престижность рабочих профессий и уровень подготовки таких специалистов", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что молодежь, которая сегодня обучается в техникумах, по своим компетенциям не уступает студентам вузов.

 
 
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Лукашенко считает, что в стране слишком много вузов, в то время как обществе недооценивают престижность рабочих профессий.
 
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