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Пенсии вырастут с 1 сентября. Считаем на сколько
Источник материала: Myfin
Согласно указу, будет произведен
«перерасчет трудовых пенсий с 1 сентября
2021 года, в связи с ростом
Расходы по реализации указа профинансируют за счет средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.
Подробности от Минтруда и соцзащиты
Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси, с 1 сентября повышаются все виды трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца).
Перерасчет пенсий будет сделан более чем 2,4 млн пенсионерам.
На перерасчет по указу до конца года будет направлено 306,8 млн рублей, а в целом на выплату пенсий в 2021 году - порядка 14,8 млрд рублей.
В результате перерасчета основные размеры трудовых пенсий повышаются на 7%.
В номинальном выражении у каждого пенсионера повышение (увеличение) основного размера пенсии будет свое в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении пенсии.
Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в сентябре 2021 года по оценке составит почти 545 рублей и увеличится:
• на 6,3% по сравнению с августом 2021 года (512 рублей)
• на 12% по сравнению с сентябрем 2020 года (486 рублей).
При максимальных показателях стажа и заработка, принятых для исчисления пенсии (стаж не менее 45 лет у мужчины, 40 лет у женщины и индивидуальном коэффициенте заработка 5,0 и выше), пенсия по возрасту неработающего пенсионера в сентябре 2021 года составит почти 924 рубля.
К
основной пенсии выплачиваются:
Суммарный размер выплат в виде возрастной доплаты и надбавки на уход к пенсии лицам в возрасте 80 лет и старше составляет 106,31 рубля.
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