|
Рубль упал на торгах 24 августа
Источник материала: Навiны
Белорусский рубль сдал свои позиции ко всем основным иностранным валютам по итогам торгов на БВФБ во вторник, 24 августа.
Вот как они завершили свои сессии:
Раннее сообщалось, что старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб спрогнозировал, что на этой неделе
Минувшая рабочая неделя (16-20 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский рубль сдал свои позиции ко всем основным иностранным валютам по итогам торгов на БВФБ во вторник, 24 августа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)