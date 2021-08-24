Рубль упал на торгах 24 августа

Белорусский рубль сдал свои позиции ко всем основным иностранным валютам по итогам торгов на БВФБ во вторник, 24 августа.





Вот как они завершили свои сессии:

российский рубль — 3,3898 белорусского рубля за 100 российских (+0,0063 пункта);

евро — 2,9413 белорусского рубля (+0,0034 пункта);

доллар — 2,5065 белорусского рубля (+0,0019 пункта).

Раннее сообщалось, что старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб спрогнозировал, что на этой неделе доллар продолжит путь наверх .

Минувшая рабочая неделя (16-20 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом трех из пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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