|
В Каменце 11-летний мальчик на мопеде с 5-летним пассажиром врезался в автомобиль
Источник материала: БелТА24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменце в дорожной аварии пострадали двое детей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.
ДТП случилось 23 августа примерно в 19.28. По предварительной информации, 11-летний мальчик на мопеде ехал по улице Тополиной. На перекрестке школьник не уступил дорогу и врезался в автомобиль "Ауди", за рулем которого был 48-летний житель Каменецкого района.
В результате аварии школьник и пятилетний пассажир мопеда получили травмы. Их госпитализировали.
Проводится проверка. Дети были еще и без мотошлемов.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате аварии школьник и пятилетний пассажир мопеда получили травмы. Их госпитализировали.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)