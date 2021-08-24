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В Каменце 11-летний мальчик на мопеде с 5-летним пассажиром врезался в автомобиль

24.08.2021 13:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменце в дорожной аварии пострадали двое детей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

ДТП случилось 23 августа примерно в 19.28. По предварительной информации, 11-летний мальчик на мопеде ехал по улице Тополиной. На перекрестке школьник не уступил дорогу и врезался в автомобиль "Ауди", за рулем которого был 48-летний житель Каменецкого района.

В результате аварии школьник и пятилетний пассажир мопеда получили травмы. Их госпитализировали.

Проводится проверка. Дети были еще и без мотошлемов.-0-
 
Теги: Брест
 
 
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В результате аварии школьник и пятилетний пассажир мопеда получили травмы. Их госпитализировали.
 
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