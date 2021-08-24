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В Пружанском районе легковушка вылетела в кювет: один человек погиб, троих госпитализировали

24.08.2021 13:49 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе легковушка вылетела в кювет и перевернулась. Пожилая женщина погибла, еще три человека доставлены в больницу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 23 августа около 18.20. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Форд Фокус" была 48-летняя жительница Гродно. Она ехала по трассе Р44 Гродно - Ружаны - Ивацевичи. На 106-м км женщина не справилась с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате происшествия 70-летняя пассажирка погибла. Водитель и женщины 32 и 45 лет с травмами госпитализированы.-0-
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Авария произошла 23 августа около 18.20. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Форд Фокус" была 48-летняя жительница Гродно. Она ехала по трассе Р44 Гродно -...
 
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