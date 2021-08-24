Цинизм дня: главреду БелаПАН на Окрестина отдали только средства гигиены и... полбутылки воды









Об этом БелаПАН сообщили родственники задержанных.





Сообщается, что все трое бодры и в нормальном состоянии. Правда, передачи Левшиной и Боевой сотрудники ИВС отдали не полностью. Им отдали только средства гигиены, а Левшиной — ещё полбутылки воды.





Известно также, что Левшина в камере находится без матраса и подушки. В её камере есть ещё одна соседка. В камере с Новожиловым — четыре человека.





В субботу, 28 августа, заканчивается 10 суток с момента задержания сотрудников БелаПАН. К этому времени следователи должны принять решение об их освобождении или меру пресечения.





18 августа в офисе компании БелаПАН и дома у её сотрудников прошли обыски. Сервер БелаПАН был изъят из офиса "Белтелекома", в результате сайт информагентства перестал работать.





Были задержаны Ирина Левшина (главный редактор и директор), Екатерина Боева (бухгалтер) и Дмитрий Новожилов (бывший директор). Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).





Правозащитники признали Левшину, Боеву и Новожилова политзаключёнными.