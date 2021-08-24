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С 1 сентября возобновляет курсирование ещё один поезд между Беларусью и РФ

24.08.2021 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В первый день осени в ежедневное обращение назначается поезд № 28/27 Брест – Москва формирования БелЖД. Поезд будет следовать через станцию Барановичи-Полесские, сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги.



В первый рейс поезд отправится из г. Бреста в 18:23 и прибудет в Москву в 9:23 следующих суток.

Обратно поезд будет отправляться со 2 сентября 2021 года в 23:30 и прибывать в г. Брест в 14:46 следующих суток.

Осуществление проезда поездами, курсирующими в сообщении с Россией, предусмотрено только для граждан Беларуси и РФ.

Напоминаем, что граждане Республики Беларусь, следующие в Российскую Федерацию железнодорожным транспортом, обязаны подтвердить наличие отрицательного результата лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее, чем за 3 суток до даты пересечения границы, с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19», а также соблюдать масочный режим при нахождении на железнодорожных вокзалах и в поездах.

Требования в отношении граждан, следующих в Республику Беларусь железнодорожным транспортом, определены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.10.2020 № 624 «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания» (в редакции постановления от 14.07.2021 № 401). Так, пассажирам необходимо подтвердить наличие отрицательного результата лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее, чем за 3 суток до даты пересечения границы, с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19» или иметь при себе оригинал (либо копию) документа на бумажном носителе о пров� �енном курсе вакцинации против инфекции COVID-19.

В настоящее время между странами организовано курсирование 13 пар международных пассажирских поездов по следующим направлениям: Минск – Москва, Минск – Адлер, Брест – Москва, Брест/Минск – Санкт-Петербург, Гомель – Москва, Полоцк – Москва, Гомель – Санкт-Петербург, Калининград – Москва, Калининград – Санкт-Петербург, Калининград – Адлер.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В первый день осени в ежедневное обращение назначается поезд № 28/27 Брест – Москва формирования БелЖД. Поезд будет следовать через станцию Барановичи-Полесские,...
 
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