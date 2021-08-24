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Министр Карпенко: Частные детсады и школы - опорные точки цветной революции

24.08.2021 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Частные детсады и школы во время протестов становились опорными точками для цветной революции, заявил на Республиканском педагогическом совете министр образования Игорь Карпенко.

Как сообщает госагентство БелТА, "министр подчеркнул: полулегальные частные детские сады и школы под вывеской индивидуальных предпринимателей, общественных или религиозных объединений в большинстве использовались в политических целях, становились опорными точками для цветной революции. А их сотрудники и руководители оказались в деструктивных организациях разного уровня".

По словам Карпенко, "сейчас из-за отсутствия лицензирования любой желающий может зарегистрировать детский сад или школу, причем без должной материально-технической базы и даже без педагогов". Достаточно лишь подать заявление, принести устав и документ об уплате госпошлины, добавил он. 

"В проекте кодекса мы установили запрет на использование в наименованиях юридических лиц, не являющихся учреждениями образования, слов "детский сад", "школа", "гимназия", "академия", "университет". Но этого недостаточно. Решение вопроса видим в закреплении в проекте закона "О лицензировании" соответствующей нормы. Данное предложение поддержано, в ближайшее время правительство внесет проект в Палату представителей", - сказал Карпенко. 
 
 
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Частные детсады и школы во время протестов становились опорными точками для цветной революции, заявил на Республиканском педагогическом совете министр...
 
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