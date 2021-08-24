Министр Карпенко: Частные детсады и школы - опорные точки цветной революции

Как сообщает госагентство БелТА, "министр подчеркнул: полулегальные частные детские сады и школы под вывеской индивидуальных предпринимателей, общественных или религиозных объединений в большинстве использовались в политических целях, становились опорными точками для цветной революции. А их сотрудники и руководители оказались в деструктивных организациях разного уровня".





По словам Карпенко, "сейчас из-за отсутствия лицензирования любой желающий может зарегистрировать детский сад или школу, причем без должной материально-технической базы и даже без педагогов". Достаточно лишь подать заявление, принести устав и документ об уплате госпошлины, добавил он.





"В проекте кодекса мы установили запрет на использование в наименованиях юридических лиц, не являющихся учреждениями образования, слов "детский сад", "школа", "гимназия", "академия", "университет". Но этого недостаточно. Решение вопроса видим в закреплении в проекте закона "О лицензировании" соответствующей нормы. Данное предложение поддержано, в ближайшее время правительство внесет проект в Палату представителей", - сказал Карпенко.







