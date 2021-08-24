Философ Мацкевич дал интервью из СИЗО: Нужно начинать все сначала

Источник материала: Салiдарнасць

Философ и методолог Владимир Мацкевич, находясь в СИЗО в Минске, письменно ответил на вопросы DW о своем отношении к обвинению, развитии ситуации в стране и обратился к белорусам.





Владимир Мацкевич – один из выдающихся интеллектуалов современной Беларуси. Он имеет отношение ко многим значимым проектам, организациям и инициативам в стране. На протяжении всей своей деятельности он оппонировал властям Беларуси и известен открытыми письмами в адрес высшего руководства страны, включая Александра Лукашенко.

В начале августа сотрудники КГБ провели обыск у философа, а затем задержали по обвинению в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», теперь Мацкевич содержится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.

Спустя несколько дней после обвинения Deutsche Welle удалось получить от Владимира Мацкевича письменные ответы на несколько вопросов, в которых он поделился своим видением ситуации в Беларуси.

– Владимир, как вы себя чувствуете? Как вы отнеслись к своему аресту, это было ожидаемо?

– Чувствую себя нормально. Перепады настроения регулирую посредством медитации, гимнастики и молитвы. Арест был ожидаем, причем в течении всего года, но, как это часто бывает, все произошло неожиданно.

Я думал, что меня могут взять в аэропорту или во время вылета/прилета, но когда этого не случилось, я немного расслабился. И вот тогда за мной пришли. Моя растерянность длилась несколько минут.

– Вас обвиняют по уже «народной» статье об «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок», по ней проходит много политзаключенных Беларуси. Как вы можете прокомментировать обвинение против себя?

– В обвинении, которое я получил, не названо ни одно мое действие или поступок, нет ни одного эпизода. Я понимаю, что основанием для ареста стали мои статьи, высказывания, идеи и мысли, то есть меня собираются судить за «мыслепреступление» по Оруэллу. Именно это как нельзя лучше характеризует сегодняшний режим в Беларуси.

– Если власти спустя год политического кризиса дошли до ареста философа, что это значит? Как характеризует ситуацию в стране?

– Я уже почти ответил на этот вопрос. Режим арестовал лидеров, подавил и запугал активистов, почувствовал себя безнаказанным, поэтому берется за все, что является источником любых перемен, прогресса, несет угрозу диктатуре и произволу. Взялся и за свободную мысль.

Репрессии против философов и интеллектуалов характерны для тоталитарных режимов, претендующих на полное переустройство мира, а для авторитарных режимов - это, скорее, казус и промах. Но раз уж режим на это пошел (арест интеллектуалов – прим.), он поставил себя вровень с самыми бесчеловечными режимами XX века.

– Вы всегда активно критиковали власти Беларуси, писали открытые письма высшим должностным лицам страны, включая Александра Лукашенко. Сейчас, когда у вас нет возможности публиковать новые тексты, что вы посоветуете почитать из ранее опубликованного?

– Можно почитать оба письма, адресованные Александру Лукашенко, хотя вообще-то в них я обращаюсь к гражданскому обществу. Состояние дел в сфере права и судебной системы я подробно описал в письме бывшему министру МВД Игорю Шуневичу.

Но я рекомендую прочитать «Политтехнологии третьего поколения» – это о том, как устроена псевдополитическая сфера Беларуси. А также «Глобальное потепление после холодной войны», чтобы понимать, что происходило в Беларуси в годы, предшествующие 2020 году.

– В 2018-2019 годах вы говорили, что главный вопрос, который будет стоять в Беларуси в 2020 году: «Кто, если не он?» А какой вопрос главный для страны сейчас?

– Такая ситуация, как в 2020 году, складывается нечасто, когда разные силы и тенденции сходятся в одну точку и их можно сформулировать в одном вопросе. Правда, на него не существует простого ответа.

Сейчас ситуация совсем не такая. Нет простых вопросов, нет простых ответов. Комплекс проблем и вопросов, которые необходимо разбирать и решать в ситуации контрреволюции, я сформулировал в тезисах о 4-й республике, учредительном собрании и переучреждении государства.

Надеюсь, что друзья и коллеги смогут развить эти тезисы, сделать их более доступными для широкой публики.

– В последнее время вы очень много писали о ситуации в Беларуси. Как вы видите исход событий в стране?

– Конечный исход можно описать словами Виталия Силицкого, которыми он назвал свою статью «Дыктатура руйнуецца». К этому я могу добавить только: «Аминь». Вот только Силицкий не дожил до этого неизбежного события, а я не могу сказать, когда именно это произойдет.

– Что бы вы передали политическим лидерам и гражданам?

– Объединяйтесь! И перестаньте надеяться на чудо, на то, что все произойдет само собой. Спасение Беларуси в руках самих белорусов, и никто извне не сделает за нас нашу работу. Работа должна делаться с умом.

Надо перестать камлать (совершать шаманские обряды, шаманить. - прим.), накачивать друг друга пафосным позитивом. Любая работа трудна, а время праздновать приходит только после успешного завершения работы. Мы отброшены далеко назад, все нужно начинать сначала. И чтобы начать – объединяйтесь!

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