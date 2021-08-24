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В Речицком районе протаранили маршрутку — пострадал ребенок
Источник материала: Навiны
В аварии в Речицком районе с участием маршрутного такси пострадал ребенок.
По информации местной ГАИ, ДТП произошло на пересечении дорог Р-33 и Н-4164.
Как отмечается, водитель «Фольксваген Гольфа», не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с маршруткой, которую отбросило на встречную «Ауди».
В результате ДТП пострадали семилетний мальчик и 59-летняя женщина (пассажиры маршрутки).
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В аварии в Речицком районе с участием маршрутного такси пострадал ребенок.
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