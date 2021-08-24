В Речицком районе протаранили маршрутку — пострадал ребенок

В аварии в Речицком районе с участием маршрутного такси пострадал ребенок.





По информации местной ГАИ, ДТП произошло на пересечении дорог Р-33 и Н-4164.

Как отмечается, водитель «Фольксваген Гольфа», не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с маршруткой, которую отбросило на встречную «Ауди».

В результате ДТП пострадали семилетний мальчик и 59-летняя женщина (пассажиры маршрутки).