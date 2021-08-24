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Правоохранители изъяли у двух жительниц Оршанского района более 110 л самогона и браги

24.08.2021 14:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сотрудники Оршанского РУВД у двух жительниц деревни в Оршанском районе изъяли более 110 л самогона и браги. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В ходе совместного рейда участковыми инспекторами Оршанского РУВД и сотрудниками Департамента охраны были установлены две жительницы района, хранившие самогон. Обе женщины проживают в одной деревне.

Первой незаконную жидкость изъяли у 63-летней пенсионерки. Милиционеры обнаружили у нее 28 л самогонной браги. Женщина уже привлекалась к ответственности за самогоноварение.

Ее 47-летняя односельчанка впервые попалась на нарушении закона. Во владениях женщины были обнаружены более внушительные запасы суррогата - 75 л самогонной браги и 9 л готовой к употреблению продукции. Оршанское РУВД в отношении обеих женщин начало проверку.-0- 
 
Теги: Витебск
 
 
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В ходе совместного рейда участковыми инспекторами Оршанского РУВД и сотрудниками Департамента охраны были установлены две жительницы района, хранившие самогон....
 
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