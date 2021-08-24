Источник материала: БелТА

24 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сотрудники Оршанского РУВД у двух жительниц деревни в Оршанском районе изъяли более 110 л самогона и браги. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.





В ходе совместного рейда участковыми инспекторами Оршанского РУВД и сотрудниками Департамента охраны были установлены две жительницы района, хранившие самогон. Обе женщины проживают в одной деревне.





Первой незаконную жидкость изъяли у 63-летней пенсионерки. Милиционеры обнаружили у нее 28 л самогонной браги. Женщина уже привлекалась к ответственности за самогоноварение.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правоохранители изъяли у двух жительниц Оршанского района более 110 л самогона и браги В ходе совместного рейда участковыми инспекторами Оршанского РУВД и сотрудниками Департамента охраны были установлены две жительницы района, хранившие самогон....

Ее 47-летняя односельчанка впервые попалась на нарушении закона. Во владениях женщины были обнаружены более внушительные запасы суррогата - 75 л самогонной браги и 9 л готовой к употреблению продукции. Оршанское РУВД в отношении обеих женщин начало проверку.-0-