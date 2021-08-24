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Александр Лукашенко: «Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности»

24.08.2021 14:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске проходит большой педагогический совет, который собрал в столице лучших учителей, экспертов и сотрудников образовательной сферы. Всего порядка 900 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности»

Участие в работе форума принимает и Александр Лукашенко. Общая и главная тема встречи – настоящее и будущее белорусского образования. Как отметил Президент, серьезных проблем в отрасли нет, но некоторые пробелы надо восполнять. 2020 год нам четко показал, что, к примеру, патриотическое воспитание молодежи, без преувеличения, «провисло».

Потому с 1 сентября в школах появятся специалисты, которые и займутся этой работой. Но надо понимать, что только на учителей возлагать ответственность за воспитание наших детей было бы неправильно. И это особенно подчеркивает Президент. Без родителей и семьи в учебном процессе не обойтись.

Александр Лукашенко: «Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности. Мудро было сказано более 200 лет назад: после хлеба самое важное для народа – это школа. Не умаляя роль семьи, мы все с вами хорошо понимаем, что именно воспитатель и учитель стоят у истоков формирования народа как единой нации. Наука это называет национальной идентичностью. По-простому – это патриотизм. Время непростое. Я уже говорил, что в мире идет война за ценности, в их числе и то, что нам удалось сохранить, – классическая система образования, которая основана на содержании и методологии, равный для всех детей, молодежи доступ к получению знаний, востребованной профессии, гарантированное первое рабочее место, независимо от места проживания, происхождения и достатка. Это достижения, которыми не каждая называющая себя благополучной страна может похвастаться. У нас они закреплены на законодательном уровне.

Александр Лукашенко: «Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности»

Но сегодня вы справедливо обозначали новые вопросы, которые нам предстоит решить. Я выделяю важнейшие, на мой взгляд, те, что напрямую связаны с обеспечением национальной безопасности государства. Последние события заставили обратить внимание на одну из главных функций образовательного процесса – воспитательную. Сразу скажу, серьезных, катастрофических проблем нет. Все эти разговоры, что мы упустили молодежь, – настаивает министр, что это сплошная демагогия. Я так не скажу, но близко к этому. Молодежь во все времена одинаковая – она бунтарская, порой радикальная, но в большинстве – конструктивная. Все это молодость. Нет целей искать виновных.

Александр Лукашенко: «Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности»

У нас с вами глобальная задача – найти и заполнить пробелы в воспитательном и образовательном процессе. Честно признаться, где мы недоработали. Засучить рукава и сделать все, чтобы нам не страшно было передавать страну тем, кто завтра выйдет за порог школы, техникума или вуза. Вопрос, который сегодня, как говорится, висит в воздухе: должна ли школа участвовать в политической жизни страны? Ответ однозначный: школа не может быть вне политики. Вообще политики не бывает без школы. Но политика там должна быть только одна, в школе, – государственная. Флаг и гимн – государственные. И давайте прекратим разговоры на эту тему. Так происходит во всех уважающих себя странах.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске проходит большой педагогический совет, который собрал в столице лучших учителей, экспертов и сотрудников образовательной сферы. Всего...
 
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