Нацбанк позволил упасть беларускому рублю?

Стоимость корзины валют выросла на 0,17%. Напомним, что предыдущие два дня рубль укреплялся ко всем валютам.





По итогам вчерашних торгов валютная корзина подешевела на 0,20% до минимума за 301 день.





С начала августа белорусский рубль подорожал к корзине валют на 0,56%, а с начала года на 3,68%.





Курс доллара подрос всего на 0,0019 BYN до 2,5065 BYN/USD. Американец предыдущие два дня дорожал на общую сумму 0,0145 BYN.





Курс евро поднялся на 0,0034 BYN до 2,9413 BYN/EUR.





Напомним, что вчера евровалюте до годового минимума не хватило всего треть копейки. Сегодня евро отодвинулся от минимума за год на 0,0068 BYN.





Курс российского рубля вырос на 0,0063 BYN до 3,3898 BYN/100 RUB и покинул минимум за 4 месяца.





За предыдущие 13 торговых сессий российский рубль дешевел 11 раз.





Московская биржа

Официальный курс доллара на завтра опустился на 12 копеек до 73,9465 RUB/USD. В то же время официальный курс евро на завтра вырос, но всего на 2 копейки до 86,8058 RUB/EUR.