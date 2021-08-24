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В Кремле не хотят дискутировать на тему о пользе сменяемости власти

24.08.2021 14:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал риторическим вопрос о пользе сменяемости власти: все электоральные процессы прописаны в Конституции РФ.



На вопрос журналистов, считает ли президент РФ Владимир Путин и его администрация полезной сменяемость власти или это вредно для страны, Песков сказал: "Это вопрос риторический и позиция Кремля здесь совершенно не важна".

"У нас есть Конституция, где прописываются все электоральные процессы. Это вопрос выборов и вопрос народного голосования - выборов главы государства, выбора парламента. А дальше это вопрос волеизъявления", - уточнил Песков.
 
 
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал риторическим вопрос о пользе сменяемости власти: все электоральные процессы прописаны в Конституции РФ.
 
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