В Кремле не хотят дискутировать на тему о пользе сменяемости власти









На вопрос журналистов, считает ли президент РФ Владимир Путин и его администрация полезной сменяемость власти или это вредно для страны, Песков сказал: "Это вопрос риторический и позиция Кремля здесь совершенно не важна".





"У нас есть Конституция, где прописываются все электоральные процессы. Это вопрос выборов и вопрос народного голосования - выборов главы государства, выбора парламента. А дальше это вопрос волеизъявления", - уточнил Песков.